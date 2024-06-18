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  • BAIGENEWS

Столичные детсады не будут работать 3-4 июля

Сегодня, 14:02
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Столичные детсады не будут работать 3-4 июля Сегодня, 14:02
Сегодня, 14:02
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Детсады не будут работать 2 дня из-за саммита ШОС в Астане, передаёт BaigeNews. Об этом сообщили в столичном управлении образования.

"Дошкольные организации не будут работать 3-4 июля в связи с письмом от Министерства просвещения и МВД Казахстана", – заявили в ведомстве. 

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