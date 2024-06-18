Столичные детсады не будут работать 3-4 июля
Сегодня, 14:02
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Сегодня, 14:02Сегодня, 14:02
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Детсады не будут работать 2 дня из-за саммита ШОС в Астане, передаёт BaigeNews. Об этом сообщили в столичном управлении образования.
"Дошкольные организации не будут работать 3-4 июля в связи с письмом от Министерства просвещения и МВД Казахстана", – заявили в ведомстве.
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