Столичные болельщики встретили в аэропорту звёзд чемпионата мира по пара дзюдо

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Болельщики и родители с почётом встретили в аэропорту Ергали Шамея, ставшего чемпионом мира по пара дзюдо среди слабовидящих спортсменов в Баку, Акмарал Науатбек, завоевавшую первую золотую медаль мирового первенства среди женщин в этом виде спорта в истории независимого Казахстана, бронзовых призеров чемпионата мира Даяну Федосову, Жанботу Аманжол, Олжаса Оразалыулы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

На чемпионате мира по пара дзюдо в Баку казахстанские спортсмены завоевали две золотых и три бронзовых медали.

Честь страны защищали 18 членов национальной сборной. Одна из них — астанчанка Акмарал Науатбек. Спортсменка завоевала золото на чемпионате мира по пара дзюдо и стала первой чемпионкой в истории страны среди женщин.

"Соревнования прошли на очень высоком уровне. Приехали спортсмены из 41 страны. Впереди будет чемпионат Азии, а затем Азиатские игры, а затем мировые игры. Вы сможете увидеть меня в этих трёх гонках. Тот факт, что мама приехала в Баку — на чемпионат мира, чтобы поддержать меня, дал мне много сил. Благодарю всех", — сказала чемпионка мира по пара дзюдо Акмарал Науатбек.

Кроме того, в торжественной обстановке встретили спортсменов, прославивших страну, заместитель акима города Есет Байкен, руководитель управления физической культуры и спорта Астаны Самат Жылкыбаев и представители спортивной сферы.

Еще один столичный спортсмен Ергали Шамей, участвовавший в соревнованиях среди мужчин в весе 73 кг, также принес стране золотую медаль.

"Я благодарен землякам, которые проявляют такое уважение и встречают нас. Я благодарю тренеров, родителей, болельщиков, которые верили в меня и подготовили к соревнованиям. Я очень рад, что достойно защищаю честь страны и представляю имя казахского народа на мировом турнире. Теперь цель — покорить Олимпиаду. Надеюсь, что на предстоящих соревнованиях буду завоевывать золотые медали, чтобы наш флаг развевался, а гимн исполнялся в разных странах. Мои победы еще впереди", — сказал чемпион мира Ергали Шамей.

Кроме того, казахстанские спортсмены завоевали бронзовую медаль в командном соревновании.

"Это достижение — результат упорного труда и поддержки спорта в стране", — сказал главный тренер сборной Жандос Киянов.

Напомним, чемпионат мира по пара дзюдо проходил в Баку с 8 по 11 ноября. В соревнованиях приняли участие более 300 спортсменов из 41 страны. На турнире Казахстан представили 18 спортсменов национальной сборной.