28 апреля в Ботаническом саду Астаны прошел марафон скандинавской ходьбы "Тропа здоровья: с заботой о сердце и мозге" — мероприятие для пожилых людей, организованное при поддержке компании Гедеон Рихтер Казахстан и акимата Есильского района, передаёт BaigeNews.kz.

Участники на своем примере показали: активное долголетие — это реальность, а возраст — только цифры в паспорте, которые не мешают вести здоровый и активный образ жизни.

Главная цель марафона — привлечение внимания к профилактике и диагностике заболеваний сердца и сосудов, неврологических заболеваний, а также когнитивных нарушений, с которыми, по статистике, сталкиваются тысячи казахстанцев старшего возраста.

По специально разработанному безопасному маршруту участники прошли дистанцию в сопровождении волонтеров и при поддержке врачей-кардиологов, которые давали рекомендации по профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, делали экспресс-оценку состояния здоровья, делились добрыми пожеланиями и вниманием.

Скандинавская ходьба — один из самых доступных и безопасных видов физической активности, особенно в пожилом возрасте. Она активирует до 90% мышц, снижает нагрузку на суставы и эффективно тренирует сердечно-сосудистую систему.

"Даже легкая активность, например, простая ходьба, прогулки на свежем воздухе, ежедневная зарядка помогают нормализовать давление, тренируют сердечную мышцу и улучшают настроение. Регулярные скрининги, профилактические осмотры, консультации у врача - все это обязательно, когда вы входите в пожилой возраст. Кроме того, важно знать и вовремя обращать внимание на признаки проявления сердечно-сосудистых болезней, ранняя диагностика - верный способ отсрочить возраст", - отметил врач-кардиолог АО "Национальный научный медицинский центр" Марат Бектаев.

Сердечно-сосудистые заболевания являются основной причиной смертности во всем мире, от которой по оценкам каждый год умирает порядка 18 млн человек, - такие данные публикует ВОЗ.

А по данным Бюро национальной статистики РК, в 2024 году сердечно-сосудистые заболевания стали причиной более 22% всех смертей в Казахстане.

Поэтому так важно, особенно с учетом возраста, знать об основных факторах риска болезней сердца — малоподвижный образ жизни, нездоровое питание, низкий уровень физической активности, употребление табака и алкоголя, влияние экологии.

Промежуточные факторы риска - гипертония, повышения уровня сахара в крови, избыточный вес и т.д., все это можно выявить на профилактическом уровне и вовремя предотвратить риск инфаркта, инсульта, сердечной недостаточности и других осложнений.

Регулярная физическая активность хотя бы по 30 минут в день помогает существенно снизить риски, улучшает настроение, работу мозга и общее самочувствие.

Марафон не случайно назван "Тропа здоровья: с заботой о сердце и мозге" - скорость и рекорды здесь не главное, важна победа каждого — забота о себе.

"Я шла с радостью — как будто сердце поет. Прошлась с удовольствием, поговорила с врачами, пообщалась с людьми, почувствовала заботу. Многим в нашем возрасте этого так не хватает. А такие встречи очень вдохновляют", - поделилась участница марафона Сауле Бекентаева.

Все участники получили памятные дипломы, подарки. Многие пришли целыми семьями: с детьми и внуками, которые активно и тепло поддерживали своих марафонцев на всей дистанции.

"Мы провели этот марафон, чтобы напомнить: забота о пожилых людях очень важна, они сейчас в таком возрасте, когда могут уже не замечать какие-то проблемы со здоровьем. Наши бабушки и дедушки — это наша поддержка, источник тепла и мудрых советов. Также как они всю жизнь заботятся о детях, внуках, хотелось бы, чтобы они получали столько же в ответ. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие положит начало здоровой привычки к ежедневным физическим нагрузкам, сохранит и укрепит здоровье, улучшит настроение и самочувствие. Мы верим, что активное долголетие — это реальность, если вовремя начать заботиться о своем здоровье. С возрастом в организме происходят изменения, но именно активность, внимание к себе и движение помогают мозгу и телу оставаться бодрыми. Ведь можно и в 30 лет чувствовать себя на 90, а можно в 90 мыслить ясно, как в 30", - отметила PR-менеджер "Гедеон Рихтер Казахстан" Динара Бирмаганбетова.

Марафон "Тропа здоровья" стал настоящим праздником осознанности. Он напомнил: забота, движение и внимание к здоровью — универсальные рецепты бодрости в любом возрасте.