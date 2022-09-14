open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2


  • Главная
  • Новости
  • Столичные аптеки продавали подконтрольные лекарства без рецепта
pixabay.com Сегодня, 06:19
98
Фото: pixabay.com

Столичные аптеки продавали подконтрольные лекарства без рецепта

В Нур-Султане подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия "Дәрмек", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу городского департамента полиции.

В период с 6 по 12 сентября полицейские выявляли правонарушения в сфере нелегального оборота наркотиков.

В ходе операции на территории столицы выявлено и зарегистрировано 33 факта, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 4 факта сбыта наркотиков, 2 факта хранения в особо крупном размере и 2 факта нарушения правил обращения с наркотическими веществами. За время ОПМ сотрудниками полиции выявлены 2 аптеки, где реализовывали. Из незаконного оборота изъято 4 кг различного вида наркотических средств.

С начала текущего года на территории столицы, сотрудниками департамента Комитета медицинского и фармацевтического контроля по г. Нур-Султан совместно с управлением по противодействию наркопреступности выявлено 10 фактов нарушения правил фармацевтической деятельности.

"В аптеке по улице Биржан Сал по методу "контрольный закуп" выявили факт продажи препарата "Трамадол" без рецепта. 50-летняя фармацевт аптеки реализовала 20 таблеток препарата. Кроме того, выявляются факты неоднократной продажи в аптеках медицинских препаратов наркозависимым лицам и подросткам. Так, полицейским удалось приостановить работу двух аптек по улице Жангельдина и Сыганак. Владелец аптеки отпускала лекарственные препараты без рецепта врача неоднократно", - говорится в сообщении полиции.

Постановлением специализированного межрайонного суда предприниматель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст. 426 КРКоАП, назначено наказание в виде приостановления деятельности аптек сроком на 6 месяцев.

Аналогичный факт выявлен в аптеке по ул. А. Молдагуловой. Наложен штраф на сумму более 199 тыс. тенге.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Нур-Султан #аптека #лекарства #штрафы
Сегодня, 06:19
98
Журналист

Рекомендуем

Наверх