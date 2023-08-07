Столичные АНК очистили берег водохранилища от мусора

Ассамблея народа Казахстана Астаны совместно с неправительственными организациями провели субботник на берегу водохранилища, передает BaigeNews.kz.

Активное участие в мероприятии приняли члены общественных объединений "Lider", "Асар-Сарыарка" и "Арифметика добра".

Добровольцы, взяв в руки лопаты-грабли и мешки, шли вдоль берега водоема, собирая мусор.

"Посоветовавшись, среди экологических территорий мы выбрали именно это место. Мы хотим, чтобы территория вокруг водоема, где мы пьем воду, была зеркально чистой", – сказала руководитель общественного объединения "Арифметика добра" Улжан Мырзагельдиева.

По ее словам, такие субботники проводятся с начала весны.

Член Общественного объединения "Асар-Сарыарка" Гузель Бердеш также отметила, что минимум раз в год они принимают участие в акции по уборке территорий.

Местные жители тоже вносят свой вклад в то, чтобы территория вокруг водоема была достаточно чистой. Они выразили негодование, что некоторые отдыхающие оставляют после себя свой мусор и загрязняют территорию.

Участники субботника провели 2-3 часа на уборке возле столичного водохранилища, собрали несколько мешков мусора и осмотрели окрестности.