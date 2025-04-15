Столичную чиновницу из Управления образования отправили за решётку
Женщину приговорили к 5 годам тюрьмы.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В системе образования - громкий коррупционный скандал, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура провела проверку в одном из столичных образовательных учреждений и выявила серьёзные злоупотребления со стороны высокопоставленного чиновника.
Как выяснилось, руководитель одного из отделов Управления образования столицы использовала служебное положение не по назначению - в ход пошли полномочия, связи и влияние ради собственной материальной выгоды.
Но на этом история не закончилась. Когда материалы передали в антикоррупционную службу, всплыли новые факты - систематическое получение взяток. Деньги, как выяснилось, получались "в тишине", но регулярно.
После расследования и суда должностное лицо признали виновным.
Приговор: 5 лет лишения свободы.
Ранее мы сообщали, что в Актау осудили сотрудницу пансионата за издевательства над пожилыми людьми.
Самое читаемое
- "Спасибо вам" - Дженифер Лопес обратилась к фанатам из Казахстана
- "Даже вазы утащили": мох стал символом бескультурья на выставке цветов в Астане
- Это наш факап – глава Ticketon признал провал продаж билетов на концерт Джей Ло
- Пианист-виртуоз Олег Переверзев скончался в Алматы
- Жители алматинского Арбата в шоке от нашествия бомжей