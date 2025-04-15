В системе образования - громкий коррупционный скандал, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура провела проверку в одном из столичных образовательных учреждений и выявила серьёзные злоупотребления со стороны высокопоставленного чиновника.

Как выяснилось, руководитель одного из отделов Управления образования столицы использовала служебное положение не по назначению - в ход пошли полномочия, связи и влияние ради собственной материальной выгоды.

Но на этом история не закончилась. Когда материалы передали в антикоррупционную службу, всплыли новые факты - систематическое получение взяток. Деньги, как выяснилось, получались "в тишине", но регулярно.

После расследования и суда должностное лицо признали виновным.

Приговор: 5 лет лишения свободы.

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