  • 15 Апреля, 17:39
  • BAIGENEWS

Столичную чиновницу из Управления образования отправили за решётку

Женщину приговорили к 5 годам тюрьмы.

Сегодня, 16:40
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Столичную чиновницу из Управления образования отправили за решётку Сегодня, 16:40
Сегодня, 16:40
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В системе образования - громкий коррупционный скандал, передаёт BaigeNews.kz. Прокуратура провела проверку в одном из столичных образовательных учреждений и выявила серьёзные злоупотребления со стороны высокопоставленного чиновника.

Как выяснилось, руководитель одного из отделов Управления образования столицы использовала служебное положение не по назначению - в ход пошли полномочия, связи и влияние ради собственной материальной выгоды.

Но на этом история не закончилась. Когда материалы передали в антикоррупционную службу, всплыли новые факты - систематическое получение взяток. Деньги, как выяснилось, получались "в тишине", но регулярно.

После расследования и суда должностное лицо признали виновным.

Приговор: 5 лет лишения свободы.

Ранее мы сообщали, что в Актау осудили сотрудницу пансионата за издевательства над пожилыми людьми.

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