Столичную АЗС Petro Retail оштрафовали за неповеренное оборудование

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Столичный департамент Комитета технического регулирования и метрологии оштрафовал автозаправочную станцию Petro Retail за использование неповеренного оборудования при продаже топлива, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и метрологии Минторговли.

"АЗС использовала средства измерения, не проходившие своевременную поверку. Таким образом нарушены требования статьи 19 Закона Республики Казахстан "Об обеспечении единства измерений". Средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации должны подвергаться поверке", - говорится в сообщении.

Администрация АЗС Petro Retail привлечена к административной ответственности по статье 419 Кодекса об административных правонарушениях с наложением штрафа.