Столичного бизнесмена оштрафовали за 700 тонн мусора

Фото: акимат Астаны

За 700 тонн мусора на стихийной свалке в Астане оштрафовали бизнесмена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Астаны.

КамАЗ, полный мусора, заметили сотрудники акимата района Нура во время объезда территории. Машина направлялась в сторону пустырей для выгрузки отходов.

Факт выброса использованных строительных материалов на неразрешенном участке был зафиксирован и передан в природоохранную полицию. Организация, которой принадлежала машина, была выявлена и привлечена к ответственности.

Нарушитель лично оплатил стоимость найма 30 большегрузов, которые ликвидировали и вывезли 700 тонн стихийной свалки на специальный полигон. Кроме этого, предпринимателю придется оплатить административный штраф.

"В районе Нура определены 8 основных точек скопления мусора. На постоянной основе мониторим эти адреса. Благодаря системной работе нашли одного из недобросовестных предпринимателей, загрязняющих город. Например, за день до этого объезжали эти участки, чтобы оценить объем работы. Именно этого "островка мусора" тогда не было, то есть он появился всего за ночь. Работы в этом направлении продолжим по всему району", — рассказал заместитель акима района Нура Руслан Оралов.

Отметим, что в Астане действуют два санкционированных полигона, куда можно вывозить строительные и другие крупногабаритные отходы для переработки. Складирование мусора на других участках наказывается законом.

Напомним, ранее корреспондент BaigeNews.kz в своём видеорепортаже разбиралась, почему Астана "тонет" в мусоре и кто в этом виноват.