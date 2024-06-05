Столичная полиция пресекла перевозку крупной партии синтетических наркотиков

Полицейские Астаны пресекли перевозку двух кг синтетических наркотиков, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе проведения ОПМ “Карасора” сотрудниками столичной полиции совместно с сотрудниками ДКНБ по городу Астана на посту трассы Астана-Павлодар была остановлена автомашина Chevrolet Cobalt под управлением 37-летнего водителя и 23-летнего пассажира.

В ходе обыска салона автомашины под пассажирским сидением были обнаружены два полиэтиленовых свертка с веществом светло-бежевого цвета, комкообразной консистенции со специфическим запахом, нож и два мобильных телефона. Согласно заключению эксперта, вещество является наркотическим средством альфа – PVP, весом около 2 кг. Запрещенные вещества они везли в Павлодар. Установлено, что они являлись курьерами интернет-магазинов по распространению наркотических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело за незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере. Задержанные водворены в изолятор временного задержания ДП города Астаны.



