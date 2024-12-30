Столичная воинская часть 5573 Национальной гвардии МВД РК отпраздновала свое 17-летие. По данному случаю состоялось торжественное мероприятие, на которое были приглашены представители Главного командования, взаимодействующих органов, ветераны и члены семей военнослужащих, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Нацгвардии.

Мероприятие прошло в культурно-досуговом центре воинской части. Особенностью мероприятия стало совпадение двух знаменательных событий: 17-летия со дня образования воинской части и 10-летия с момента ее переезда на территорию в нового военного городка.

Заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией по воспитательной и социально-правовой работе, Халық қаһарманы, генерал-майор Кайрат Умбетов поздравил присутствующих и вручил приветственный адрес и ценный подарок командиру части генерал-майору Аяну Есжанову от имени Заместителя министра внутренних дел РК – Главнокомандующего Национальной гвардией генерал-майора Ансагана Балтабекова.

– Сегодня для нас особенный день – 17 лет со дня образования воинской части 5573. Это важная веха в истории воинской части, которая с самого начала своей деятельности ставило целью служить Родине с честью и преданностью. От имени Главнокомандующего Национальной гвардией и от себя лично искренне поздравляю вас с этим знаменательным событием! Пусть всегда нас сопровождают единство, дисциплина и стремление к достижению поставленных целей. Мира нашей стране, благополучия народу и процветания воинской части! – отметил генерал-майор Кайрат Жарылкасынович.

Командир воинской части генерал-майор Аян Есжанов подчеркнул значимость вклада бригады в развитие войск правопорядка.

– 29 декабря 2007 года на основании постановления Правительства Республики Казахстан был заложен фундамент нашей части. Сегодня наша воинская часть отличается высоким уровнем профессиональной подготовки, строгой дисциплиной и преданностью службе на благо спокойствия столичных граждан. Наша воинская часть достойно выполняет задачи по обеспечению правопорядка в городе, – сказал генерал-майор Аян Абдуганиевич.

Слова поздравлений также прозвучали от заместителя начальника Департамента полиции города Астаны полковника полиции Госмана Жакина, руководителя государственного учреждения "Управление мобилизационной подготовки и территориальной обороны города Астаны" Руслана Бешеева, заместителя акима Нуринского района Алии Абсеметовой и председателя Совета ветеранов подполковника в запасе Абая Дисенбекова.

В ходе мероприятия состоялось церемония награждения отличившихся военнослужащих грамотами, благодарственными письмами и ценными подарками за вклад в обеспечение национальной безопасности согласно приказам Главнокомандующего Национальной гвардии и командира воинской части 5573.

После награждения состоялся праздничный концерт силами солистов и танцевальных групп Ансамбля песни и танца, Образцово-показательного оркестра войск правопорядка.

Напоминаем, Токаев распорядился наградить работников сферы энергетики.