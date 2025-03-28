Столб горящего пламени поднялся над НПЗ в Павлодаре, есть пострадавшие
Пожар на Павлодарском нефтехимическом заводе ликвидирован.
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Поздно вечером 27 марта на территории Павлодарского нефтехимического завода произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в 23:40, на место оперативно прибыли пожарные расчёты, передаёт BaigeNews.kz.
Благодаря слаженной работе экстренных служб огонь удалось локализовать и предотвратить его распространение. Первыми прибывшими силами НГПС ТОО "ПНХЗ" удалось сбить факельное горение и охладить технологические установки. Пожар был полностью ликвидирован в 00:40 на площади 50 квадратных метров.
В результате инцидента два работника (1989 и 1982 годов рождения) получили ожоги, им оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Причины возгорания устанавливаются.
ДЧС Павлодарской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности на промышленных объектах.
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