Поздно вечером 27 марта на территории Павлодарского нефтехимического завода произошло возгорание. Сообщение о пожаре поступило в 23:40, на место оперативно прибыли пожарные расчёты, передаёт BaigeNews.kz.

Благодаря слаженной работе экстренных служб огонь удалось локализовать и предотвратить его распространение. Первыми прибывшими силами НГПС ТОО "ПНХЗ" удалось сбить факельное горение и охладить технологические установки. Пожар был полностью ликвидирован в 00:40 на площади 50 квадратных метров.

В результате инцидента два работника (1989 и 1982 годов рождения) получили ожоги, им оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась. Причины возгорания устанавливаются.

ДЧС Павлодарской области напоминает о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности на промышленных объектах.