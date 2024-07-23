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Стоит ли ожидать роста цен на лекарства в Казахстане

Сегодня, 17:06
АВТОР
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pixabay Сегодня, 17:06
Сегодня, 17:06
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Фото: pixabay

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Роста цен, который был бы связан с различными нормативно-правовыми актами министерства здравоохранения, не ожидается. Говорить о том, что ожидается рост цен (на лекарства - Прим. ред.) или до конца года будет рост цен, мы сейчас не готовы", - заявила глава ведомства.

По её словам, это будет зависеть от экономической ситуации в стране, так как розничный сектор является конкурентной средой, и полностью его регулировать Минздрав не может.

 

 

 

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