Стоит ли ожидать роста цен на лекарства в Казахстане
Сегодня, 17:06
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:06Сегодня, 17:06
124Фото: pixabay
Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова рассказала, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на лекарства, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Роста цен, который был бы связан с различными нормативно-правовыми актами министерства здравоохранения, не ожидается. Говорить о том, что ожидается рост цен (на лекарства - Прим. ред.) или до конца года будет рост цен, мы сейчас не готовы", - заявила глава ведомства.
По её словам, это будет зависеть от экономической ситуации в стране, так как розничный сектор является конкурентной средой, и полностью его регулировать Минздрав не может.
Самое читаемое
- Школьница из Косшы набрала 140 баллов на ЕНТ
- Водители устроили разборки с дракой на дороге в Астане
- В Минтранспорта сделали заявление после крушения АН-2 в Акмолинской области
- Найдены останки пропавшей в марте трёхлетней девочки в Алматинской области
- Госслужащих с инвалидностью принуждали к переработкам в Костанайской области