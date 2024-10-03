Стоит ли ожидать дефицита муки и рост цен на главный продукт Казахстана

В Министерстве сельского хозяйства ответили на вопрос по обеспеченности муки и ценам, передает корреспондент BaigeNews.

Прогнозы по словам, вице-министра сельского хозяйства РК Ермека Кенжеханулы на урожай-2024 - радужные. Потребность в муке следующем году, по его словам, будет выше производства.

"Ну, однозначно объем на сегодняшний день, который производится в Казахстане, достаточен для того, чтобы обеспечить Казахстан и мукомольные предприятия. Мы полностью сможем обеспечить переработку", - ответил Кенжеханулы.

На сегодняшний день около 89% посевов зерновых собрано. По итогам общий вал продукции составляет 21 млн тонн. Урожайность – 14,8 центнера с гектара. Уборочная страда продолжается в северных регионах Казахстана.