Стоит ли ожидать дефицита муки и рост цен на главный продукт Казахстана
Сегодня, 11:36
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Сегодня, 11:36Сегодня, 11:36
35Фото: МСХ РК
В Министерстве сельского хозяйства ответили на вопрос по обеспеченности муки и ценам, передает корреспондент BaigeNews.
Прогнозы по словам, вице-министра сельского хозяйства РК Ермека Кенжеханулы на урожай-2024 - радужные. Потребность в муке следующем году, по его словам, будет выше производства.
"Ну, однозначно объем на сегодняшний день, который производится в Казахстане, достаточен для того, чтобы обеспечить Казахстан и мукомольные предприятия. Мы полностью сможем обеспечить переработку", - ответил Кенжеханулы.
На сегодняшний день около 89% посевов зерновых собрано. По итогам общий вал продукции составляет 21 млн тонн. Урожайность – 14,8 центнера с гектара. Уборочная страда продолжается в северных регионах Казахстана.
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