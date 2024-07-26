Стоит ли казахстанцам ожидать снижения цен на жилье

Председатель Комитета по делам строительства и ЖКХ Бакытжан Жунисбеков на брифинге в СЦК прокомментировал снижение цен на жилье в Казахстане, передает BaigeNews.kz.

Журналисты отметили, что в Казахстане отмечают тенденцию по снижению цен на жилье. Они попросили разъяснить, с чем это связано и будет ли дальнейшее удешевление квадратных метров.

"Могу заверить, что резкого снижения цен не наблюдается. В любом случае инфляционный процесс будет влиять на стоимость жилья. На сегодняшний день по итогам первого полугодия 2024 года имеется тенденция по росту площади введенного жилья. Средние фактические затраты на строительство выросли незначительно - на порядка 2-3%, но при этом снизилось количество сделок. Снижение стоимости жилья мы связываем со снижением количества сделок", - сообщил Бакытжан Жунисбеков.

Он добавил, что резкого роста или резкого снижения цен на рынке недвижимости не ожидается.