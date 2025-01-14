Министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев на брифинге в правительстве прокомментировал вопрос о возможном росте цен на маркетплейсах, передает BaigeNews.kz.

Ранее министр на заседании правительства сообщил о том, что возможные изменения по требованиям работы маркетплейсов в Казахстане.

Арман Шаккалиев, комментируя вопрос, отметил, что предполагаемые изменения повлияют на структуру работы маркетплейсов. Что касается цен, то они уже установлены конкурентные, отметил министр.

По его словам, изменения не повлияют на цены товаров в маркетплейсах.

"Проводя анализ, мы увидели, что изменения, которые мы предполагаем, направленные на защиту прав потребителей, большую товарную прослеживаемость не повлекут увеличения в разы. После внесения поправок стоимость там бытовой химии поменяется в сторону удорожания. Этого не произойдет, потому что это очень конкурентный рынок", – сказал министр.

Но при этом Арман Шаккалиев отметил, что есть экспертные прогнозы, что изменения могут составить до 15 процентов. Также он добавил, что маркетплейсы не производят товар. Ценовая политика у них уже сформирована.

"Пока расчетов, подтверждающих, что будет удорожание, не представлено. То есть пока под экспертными оценками не лежат конкретные цифры и доводы", - заключил министр.

Ранее стало известно, что зарубежные маркетплейсы обяжут регистрироваться в Казахстане.