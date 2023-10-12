Стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на обувь, ответили в Минпромышленности

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев на брифинге озвучил цели введения маркировки на обувь, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты на брифинге поинтересовались, подорожает ли обувь из-за введения маркировки в Казахстане.

"С точки зрения затрат на маркировку, у меня нет с собой детальных цифр, но для дистрибьюторов, тех, кто продаёт, это относительно небольшие деньги. Нужно стремиться вести цивилизованную торговлю и максимально обелять рынок. Наша основная задача – и налоговое поступление, и таможенные сборы, - рынок продажи товаров в целом должен быть максимально близок к прозрачному рынку, который работает в законной сфере", — сказал Канат Шарлапаев.

Председателем Комитета индустриального развития Азамат Панбаев сообщил, что обувь в прошлом году подорожала примерно на 13%, но это не было связано именно с маркировкой.