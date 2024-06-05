Стоит ли казахстанцам ожидать повышения цен на муку

Заместитель премьер-министра Серик Жумангарин в кулуарах мажилиса рассказал, стоит ли казахстанцам ожидать роста цен на муку, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

По его словам урожайность во многом зависит от погодных условий.

"Казахстан - зона рискованного земледелия. Когда все остальное – семена, гербициды для обработки растений от вредителей и прежде всего удобрения, ГСМ должны иметь в достаточном количестве. На сегодняшний день выдали достаточное количество средств. Раньше выделяли 180 млрд, а в этом году выделяем 580 млрд. Сейчас идет активный процесс освоения этих средств. Но уже около млн тонн законтрактовали, более 800 тыс тонн удобрений уже поставили. Самый большой рекорд был у нас 620 тыс тонн по удобрениям. Понимаете? А в этом году 1,5 млн поставим. Это с учетом еще осенней компании. Все будет зависеть от погоды в конце июня", - заявил он.