Стоит ли казахстанцам ожидать дефицита бензина

Министр энергетики нашей страны Алмасадам Саткалиев на заседании правительства высказался о ситуации на рынке производства нефтепродуктов, передаёт BaigeNews.kz.

"Увеличены совокупные запасы дизтоплива на НПЗ, нефтебазах и путях составляют 612 тыс. тонн или 38 дней, бензина марки Аи-92 – 352 тыс. тонн или 30 дней, бензина марки Аи-95 – 86 тыс. тонн или 30 дней, запасы пополняются по мере выработки ГСМ и подачи заявок от регионов", - сообщил глава Минэнерго Алмасадам Саткалиев.

По его словам, глубина переработки нефти и, следовательно, выработка светлых нефтепродуктов увеличена с 85 до 87%.

"На Шымкентском НПЗ завершен плановый капитальный ремонт, завод работает в штатном режиме. Таким образом, улучшена ситуация на рынке ГСМ в сравнении с 2023 годом. Имеются планы по увеличению производства нефтепродуктов за счет расширения Актауского битумного завода с 1 до 1,5 млн. тонн, Шымкентского НПЗ с 6 до 12 млн. тонн и Атырауского НПЗ с 5,5 до 6,7 млн. тонн, а также Павлодарского НХЗ с 5,5 до 8 млн. тонн", - указал он.

Глава Минэнерго уверен, что реализация данных проектов позволит на 100% обеспечить растущую потребность внутреннего рынка в ГСМ, а также экспортировать нефтепродукты в соседние страны.