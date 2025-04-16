Золото вновь в центре внимания мировой экономики - на торгах стоимость драгметалла впервые в истории превысила 3280 долларов за тройскую унцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Trading Economics.

Рост оказался не просто стремительным, а историческим: с начала года золото подорожало на 18%, показав самый высокий квартальный прирост с 1986 года. Эксперты связывают это с усиливающейся геополитической напряжённостью и изменениями в торговой политике США. Всё это подталкивает инвесторов к покупке проверенного временем актива-"убежища".

По мнению аналитиков Goldman Sachs, рост ещё не достиг пика. Прогноз: к концу 2025 года золото может пробить отметку в 3300 долларов за унцию.

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