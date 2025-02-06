Стоимость зарядки электромобилей в 2025 году останется неизменной
Цены остаются прежними.
Сегодня, 11:23
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Сегодня, 11:23Сегодня, 11:23
142Фото: pixabay.com
Оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Казахстане объявляет о своем решении не повышать стоимость зарядки электромобилей в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.
Несмотря на рост операционных затрат и возможные изменения в налоговой политике, компания хочет сохранить стабильность цен для своих клиентов.
"Мы понимаем, что наше решение — это капля в море, но оно позволяет избежать резкого увеличения цен и дает возможность предпринимателям, таким как владельцы электротакси и пекарен, сохранить стоимость своих услуг", — заявили представители компании.
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