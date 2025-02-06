Оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Казахстане объявляет о своем решении не повышать стоимость зарядки электромобилей в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на рост операционных затрат и возможные изменения в налоговой политике, компания хочет сохранить стабильность цен для своих клиентов.