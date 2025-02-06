  • 6 Февраля, 12:29
  • BAIGENEWS

Стоимость зарядки электромобилей в 2025 году останется неизменной

Цены остаются прежними.

Сегодня, 11:23
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 11:23
Сегодня, 11:23
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Фото: pixabay.com

Оператор зарядной инфраструктуры для электромобилей в Казахстане объявляет о своем решении не повышать стоимость зарядки электромобилей в 2025 году, передаёт BaigeNews.kz.

Несмотря на рост операционных затрат и возможные изменения в налоговой политике, компания хочет сохранить стабильность цен для своих клиентов.

"Мы понимаем, что наше решение — это капля в море, но оно позволяет избежать резкого увеличения цен и дает возможность предпринимателям, таким как владельцы электротакси и пекарен, сохранить стоимость своих услуг", — заявили представители компании.

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