"Стоимость" визы для инвесторов могут снизить в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Правительстве презентовали Концепцию миграционной политики "Ашық Қазақстан 500+" на ближайшие пять лет, передаёт BaigeNews.kz. Она должна повлиять на кадровое обеспечение экономического развития страны.

Так, согласно одному из пунктов документа, заявленного на 2023-2027 годы, в правительстве, исходя из опыта стран ОЭСР, предлагают снизить инвестиционный визовый порог до 300 тысяч долларов США.

"Для данной категории мигрантов предусматривается введение "Инвесторской визы" с видом на жительство и правом регистрировать бизнес, владеть собственностью, нанимать персонал, проводить финансовые платежи и свободно осуществлять любые операции, вытекающие из их предпринимательской деятельности", - рассказала министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.

Отмечается, что в концепции определены три блока ключевых вопросов, предусматривающих: стимулирование притока в страну квалифицированных кадров, защиту прав казахстанцев, работающих за рубежом, устранение демографических дисбалансов между регионами страны, а также семь направлений, в рамках которых предусматривается привлечение в Казахстан 500 лучших специалистов по дефицитным профессиям.

Первое направление – это образовательная иммиграция. Для усиления профессорско-преподавательского состава и повышения качества образования в Казахстан предлагают привлечь 100 лучших преподавателей по востребованным специальностям и учёных по востребованным технологиям.

"В рамках направления предусматривается введение упрощённого порядка выдачи десятилетней "Научно-педагогической визы" с правом получения вида на жительство, и в последующем гражданства Казахстана. Такие же возможности предлагается распространить для магистрантов и бакалавров из числа иностранных студентов, обучающихся по дефицитным профессиям", – сообщила министр.

В рамках третьего направления в правительстве предлагают привлечь в страну 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Для них планируют ввести "Визу ценных навыков" с видом на жительство и сформировать регулярно обновляемый Рейтинг ценных навыков.