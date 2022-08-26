Стоимость такси в Казахстане: еще не Швейцария, но уже не Беларусь - аналитики

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За год услуги такси в стране подорожали на 11 процентов

В рейтинге стран по дешевизне услуг такси (стандартный тариф) Казахстан оказался на 13-м месте из 105. Стандартный тариф за 1 км в Казахстане составил 0,35 доллара, сообщает Baigenews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.

При этом среди стран СНГ в Казахстане один из наиболее высоких тарифов, а дороже услуга обходится только в Азербайджане (0,59 доллара за 1 км). Для сравнения: в Беларуси и Узбекистане тариф составил 0,2 доллара, в Украине (у Украины в СНГ по целому ряду причин спорный статус) и Молдове — 0,22 доллара, в Армении — 0,25 доллара, в России — 0,3 доллара.

Дешевле всего такси обходится в Пакистане (0,19 доллара), дороже всего — в Швейцарии (4,02 доллара за 1 км), Кувейте (3,25 доллара) и Сальвадоре (три доллара).

Тем временем доходы компаний, оказывающих услуги такси в Казахстане, составили 2,59 миллиарда тенге за январь–июль 2022 года, против 2,45 миллиарда тенге в аналогичном периоде годом ранее.

Самые высокие показатели были зафиксированы в Карагандинской области (1,08 миллиарда тенге), далее идут столица (641,4 миллиона тенге) и Алматы (431,2 миллиона тенге).

По итогам июля этого года стоимость проезда в такси в Казахстане подорожала на 10,5% за год.

В региональном разрезе рост цен сильнее всего ощутили жители Туркестанской области: на 28,2% за год. На второй и третьей строчках оказались Алматинская и Атырауская области: на 28,1% и на 19% соответственно.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области: всего на 0,5%. Ещё в двух областях — Актюбинской и Карагандинской — цены остались на том же уровне, что и годом ранее.