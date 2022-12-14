Стоимость сигарет вырастет в Казахстане с 2023 года

Фото: aif.ru

С 1 января 2023 года пачка сигарет в Казахстане будет стоить не меньше 630 тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на проект приказа Комитета госдоходов, который опубликован на портале "Открытые НПА".

Это касается сигарет с фильтром, без фильтра, папирос, сигарилл и изделий с нагреваемым табаком.

С января 2023 года минимальная цена за пачку сигарет будет 630 тенге, а до 31 декабря 2022 года пачка сигарет должна стоить не меньше 590 тенге.

Повышение цены комитет госдоходов объясняет задачами по сокращению распространения и употребления табака.