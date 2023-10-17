Стоимость школьного питания планируют повысить с 2024 года в Астане

Управление образования Астаны разрабатывает новое школьное меню, после чего планирует поднять стоимость обедов до 800 тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Мы учитываем инфляционные процессы, удорожание продуктов питания. У нас в планах – разработка нового меню. Она на стадии завершения. Будет новая цена. После разработки мы утверждаем с маслихатом. Дальше – нормативно-правовые документы акимата. Если все процессы согласования пройдут удачно, будем работать по новому меню и по новым ценам", - сообщил заместитель управления образования Астаны Серик Адылбаев.

При разработке нового меню будет учитываться мнение предпринимателей и узких специалистов.

В столичной Палате предпринимателей сказали, что уже не раз обращались в управление образования с просьбой поднять стоимость питания в школьных столовых.