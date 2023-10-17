Стоимость школьного питания планируют повысить с 2024 года в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Управление образования Астаны разрабатывает новое школьное меню, после чего планирует поднять стоимость обедов до 800 тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
"Мы учитываем инфляционные процессы, удорожание продуктов питания. У нас в планах – разработка нового меню. Она на стадии завершения. Будет новая цена. После разработки мы утверждаем с маслихатом. Дальше – нормативно-правовые документы акимата. Если все процессы согласования пройдут удачно, будем работать по новому меню и по новым ценам", - сообщил заместитель управления образования Астаны Серик Адылбаев.
При разработке нового меню будет учитываться мнение предпринимателей и узких специалистов.
В столичной Палате предпринимателей сказали, что уже не раз обращались в управление образования с просьбой поднять стоимость питания в школьных столовых.
"В республике очень сложно идёт повышение стоимости. Несмотря на инфляюцию в 40% по отдельным видам продуктов, стоимость питания не поднимают. Мы полгода назад говорили, что надо поднять на 100 тенге до 684 тенге. До сегодняшнего дня стоимость осталась 584 тенге с НДС. На руки поставщик получает 521 тенге. Самая низкая цена - в Караганде, 450 тенге, самая высокая - в Алматы, 800 тенге. В Астане стоимость одного обеда составляет 584 тенге. Сюда входит горячее блюдо, яблоко, напиток, хлеб, выпечка. Один обед должен стоить 800 тенге", - сказала представитель Республиканского объединения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц "Ассоциация розничной торговли и общественного питания" Марина Лаптева.
Самое читаемое
- Бухтарминское водохранилище: море проблем и разочарований?
- Димаш Кудайберген стал свидетелем нового рекорда в Турции
- Вера Брежнева впервые прокомментировала свой развод с Меладзе
- История одной закупки: в Шымкенте пять лет не могут закончить строительство дороги
- Жители ряда домов Семея жалуются на отсутствие отопления