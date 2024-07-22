Стоимость проезда в общественном транспорте повысят с 1 августа в Астане

В Астане стоимость проезда в общественном транспорте с 1 августа повысится с 90 до 110 тенге, передаёт BaigeNews. Стоит отметить, что тариф в 90 тенге на проезд в городских маршрутах был установлен в сентябре 2014 года. Ранее проект постановления был вынесен на публичные обсуждения на портале Открытые НПА.

При этом стоить отметить, что проезд в общественном транспорте для детей до 18 лет, обучающихся в Астане и пригородах, бесплатный с марта 2020 года. Обязательным условием является наличие школьной транспортной карты и ее валидация в автобусе.

Также эту льготу имеют граждане, относящиеся к следующим категориям:

1) участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

2) пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получателям государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигших пенсионного возраста;

3) многодетные матери;

4) инвалиды;

5) дети-инвалиды до восемнадцати лет, в том числе один из родителей (законных представителей).

6) жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированным в порядке, установленном Законом Республики Казахстан "О реабилитации жертв массовых политических репрессий".