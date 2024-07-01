Стоимость проезда в общественном транспорте хотят повысить в Алматы

В Алматы могут поднять стоимость проезда в общественном транспорте на 20 тенге. Для безопасности предлагают отменить оплату наличкой, чтобы водитель не отвлекался на сбор денег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Сейчас тариф составляет 100 тенге при безналичной оплате и 200 тенге наличкой.

"Перевозчики города неоднократно утверждали, что действующий тариф не покрывает их затраты. Управление городской мобильности отмечает: себестоимость проезда сейчас 310 тенге, а на некоторых маршрутах - 400 тенге. В связи с этим ежегодно растет размер субсидий, выплачиваемых перевозчикам", - говорится в сообщении.

При нынешнем тарифе субсидирование будет все время увеличиваться, что может стать непомерным для бюджета.



Новые тарифы сократят субсидии на более 7 млрд тенге, которые направят на улучшение условий поездок горожан.



Пока же проект опубликован на сайте "Открытые НПА" для обсуждения с общественностью.