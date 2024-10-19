Стоимость парковки в аэропорту Актау стала поводом для расследования
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Из-за повышения стоимости услуг автопарковки на территории аэропорта Актау начато антимонопольное расследование, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
Департамент Агентства по защите и развитию конкуренции по Мангистауской области сообщил, что стоимость стоянки продолжительностью более 15 минут составила 500 тенге, и, возможно, явилась существенной, так как при въезде в аэропорт было скопление транспорта.
"Сложившаяся ситуация вынудила водителей нарушать правила дорожного движения, в связи с чем последние привлекались к административной ответственности, поскольку при въезде в аэропорт стоит знак, запрещающий остановку автотранспортных средств. Вышеизложенные обстоятельства явились поводом для порождения протестного настроения среди водителей, и концессионер в лице АФ ТОО "АТМ Grup", имея оборудованную инфраструктуру с обширной территорией, не создаёт благоприятные условия для посетителей и не предпринимает меры по урегулированию ситуации", - рассказали в ведомстве.
В антимонопольном департаменте региона отметили, что автостоянка была передана в аренду частному лицу на основании договора концессии. Это вызывало определённые сомнения антимонопольного ведомства.
"К примеру, процесс передачи автопарковки в аренду проведён без каких-либо конкурсных процедур, которые предоставили бы равные возможности для потенциальных арендаторов, и срок договора аренды автопарковки составил более 10 лет. Таким образом нарушены основные принципы концессии о свободной конкуренции и ограничена конкуренция на длительный срок. Стоит отметить, что оборудованная инфраструктура автопарковки на момент передачи в аренду функционировала надлежащим образом и не требовала вложений финансовых средств со стороны арендатора", – заявили в антимонопольном департаменте региона.
В ведомстве рассказали, что из-за возможного лоббирования интересов или отсутствия должного контроля ответственных лиц ранее на первой линии пассажирского терминала был установлен блокиратор дорог с шипами и беспрепятственный въезд (проезд) составлял 2000 тенге. Таким образом, у антимонопольного департамента региона есть основания полагать, что деятельность направлена исключительно на извлечение сверхприбыли.
"В настоящее время анализируется деятельность ТОО АФ ТОО "АТМ Grup" и изучается договор концессии, заключённый с акиматом Мангистауской области. В случае подтверждения нарушения антимонопольного законодательства будут приняты соответствующие меры реагирования, в том числе внесено обязательное для исполнения предписание о расторжении или изменении норм договора концессии", – заключили в ведомстве.
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