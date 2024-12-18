Нарушение антимонопольного законодательства выявили в деятельности арендатора парковки на международного аэропорта Актау, передаёт BaigeNews.kz.

Основанием для реагирования стало повышение стоимости парковки с 300 до 500 тенге за время пребывания, превышающее 15 минут.

В ходе проверки установлено, что передача автопарковки в аренду производилась без конкурсных процедур. Пассажирский терминал, у которого расположено место, является социальным объектом, деятельность которого должна быть направлена на обеспечение конституционных прав граждан путем создания благоприятных условий для всех слоёв населения, в том числе социально уязвимых.

По результатам антимонопольного реагирования стоимость услуг автопарковки снижена на 40% - до 300 тенге.