Стоимость нового iPhone может взлететь в три раза, если Apple решит перенести своё производство на территорию США, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNN. По мнению Дэна Айвза, главы отдела глобальных технологических исследований в Wedbush Securities, цена устройства может вырасти с около 1 тыс. до 3,5 тыс долларов

Отметим, сегодня большая часть производства iPhone происходит в азиатских странах. Например, чипы изготавливаются на Тайване, а экранные панели поставляют южнокорейские компании. Окончательная сборка, а также около 90% компонентов поступают из Китая - страны, с которой США ведут торговую войну. В ответ на введенные пошлины обе стороны наложили значительные тарифы: 125% на товары из Китая и 84% на американские товары.

Айвз объяснил, что Apple может начать переносить свою цепочку поставок в США, используя заводы в Западной Вирджинии и Нью-Джерси, которые уже занимаются производством чипов для электронных устройств. Однако, по его прогнозам, чтобы перенести хотя бы десятую часть производства, компании потребуется около трёх лет и $30 млрд.

Добавим, этом году Apple уже объявила, что инвестирует $500 млрд в расширение своего производства в США, что является частью стратегии компании по расширению за пределами Китая.