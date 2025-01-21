В Казахстане планируют снизить стоимость лекарств на 10-25 процентов благодаря новому механизму регулирования. Изменения коснутся препаратов, которые покупают в аптеках, а также тех, что предоставляются пациентам по госпрограммам. Об этом на брифинге в СЦК рассказал директор департамента лекарственной политики МЗ РК Адилхан Жандос, передаёт BaigeNews.kz.

"Ожидается снижение цен на лекарства в пределах 10-25 процентов. Вопрос обеспечения бесплатными медикаментами можно считать решённым. Благодаря проведению ранних закупок, с 5 января все медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами. Сформирован неснижаемый запас медикаментов. Этот резерв будет пополняться за счёт дополнительных закупок, что позволит своевременно обеспечивать нуждающихся лекарствами", - поделился Адилжан Жандос.

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев добавил, что снижение цен на лекарства стало возможным за счёт исключения ряда дополнительных расходов. В их числе маркетинговые затраты, которые ранее составляли до 30 процентов от стоимости препарата, транспортные расходы до 15 процентов, а также затраты на оценку качества.

"В рамках нового механизма регулирования цен на лекарства пересмотрены пределы наценок. Теперь в системе гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) наценки составят до 20 процентов, для оптовой реализации — до 25 процентов, а для розничной — до 30 процентотв. Ранее этот показатель доходил до 55 процентов", - пояснил Нурлыбаев.