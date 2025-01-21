  • 21 Января, 17:26
  • BAIGENEWS

Стоимость лекарств снизится на 10-25 процентов в Казахстане

В Минздраве заявили, что вопрос с обеспечением бесплатными лекарствами полностью решён.

Сегодня, 16:08
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pixabay Сегодня, 16:08
Сегодня, 16:08
215
Фото: pixabay

В Казахстане планируют снизить стоимость лекарств на 10-25 процентов благодаря новому механизму регулирования. Изменения коснутся препаратов, которые покупают в аптеках, а также тех, что предоставляются пациентам по госпрограммам. Об этом на брифинге в СЦК рассказал директор департамента лекарственной политики МЗ РК Адилхан Жандос, передаёт BaigeNews.kz.

"Ожидается снижение цен на лекарства в пределах 10-25 процентов. Вопрос обеспечения бесплатными медикаментами можно считать решённым. Благодаря проведению ранних закупок, с 5 января все медицинские учреждения обеспечены необходимыми препаратами. Сформирован неснижаемый запас медикаментов. Этот резерв будет пополняться за счёт дополнительных закупок, что позволит своевременно обеспечивать нуждающихся лекарствами", - поделился Адилжан Жандос.

Вице-министр здравоохранения Ержан Нурлыбаев добавил, что снижение цен на лекарства стало возможным за счёт исключения ряда дополнительных расходов. В их числе маркетинговые затраты, которые ранее составляли до 30 процентов от стоимости препарата, транспортные расходы до 15 процентов, а также затраты на оценку качества.

"В рамках нового механизма регулирования цен на лекарства пересмотрены пределы наценок. Теперь в системе гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и обязательного социального медицинского страхования (ОСМС) наценки составят до 20 процентов, для оптовой реализации — до 25 процентов, а для розничной — до 30 процентотв. Ранее этот показатель доходил до 55 процентов", - пояснил Нурлыбаев.

Ержан Нурлыбаев отметил, что главная цель новых инициатив в области лекарственного обеспечения — создать понятные и эффективные правила ценообразования. Это поможет избежать необоснованного роста цен на лекарства, сделать рынок прозрачным и обеспечить честную конкуренцию.

Вице-министр также напомнил, что для того чтобы лекарства стали более доступными, министерство здравоохранения вместе с Антимонопольным органом реализует план по постепенной отмене регулирования цен на лекарства. В 2023 году в свободную продажу перевели 302 вида безрецептурных препаратов, а в 2024 году — ещё 952 наименования.

Самое читаемое

Наверх