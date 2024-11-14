Стоимость биткоина впервые в истории превысила 90 тысяч долларов

Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 90 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.

По состоянию на 19:31 по времени Астаны 13 ноября криптовалюта подорожала на 5,36% и достигла достигла рекордных 90 088 долларов. Спустя несколько минут биткоин прибавил еще 5,81%. В результате курс поднялся до 91 тысячи долларов.

Ещё 6 ноября цена биткоина составляла 66 700 долларов, затем он превысил отметку 77 000 долларов, на минувших выходных преодолел в 80 тысяч долларов, а 11 ноября утром достиг уже 82 тысяч долларов и продолжил расти в течение дня. 12 ноября стоимость биткоина достигла 88 тысяч долларов.