Стоимость биткоина впервые в истории превысила 90 тысяч долларов
Сегодня, 08:55
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Сегодня, 08:55Сегодня, 08:55
128Фото: Shutterstock/FOTODOM
Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 90 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz. Об этом свидетельствуют данные площадки Binance.
По состоянию на 19:31 по времени Астаны 13 ноября криптовалюта подорожала на 5,36% и достигла достигла рекордных 90 088 долларов. Спустя несколько минут биткоин прибавил еще 5,81%. В результате курс поднялся до 91 тысячи долларов.
Ещё 6 ноября цена биткоина составляла 66 700 долларов, затем он превысил отметку 77 000 долларов, на минувших выходных преодолел в 80 тысяч долларов, а 11 ноября утром достиг уже 82 тысяч долларов и продолжил расти в течение дня. 12 ноября стоимость биткоина достигла 88 тысяч долларов.
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