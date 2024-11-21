Стоимость биткоина превысила 95 тыс. долларов впервые в истории
Стоимость биткоина обновила исторический максимум и впервые превысила 95 тысяч долларов.
Сегодня, 09:53
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Сегодня, 09:53Сегодня, 09:53
61Фото: 3dnews.ru
Об этом свидетельствуют данные крупнейшей торгующей криптовалютами биржи Binance от 21 ноября.
По состоянию на 8:23 по времени Астаны криптовалюта преодолела отметку 95 тыс. долларов. В 8:53 по времени Астаны биткоин достиг рекордных $95 850.
Напомним, 14 ноября стоимость биткоина превысила 90 тысяч долларов.
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