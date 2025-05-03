В Казахстане планируют пересмотреть стоимость питания военнослужащих. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил Премьер-министр страны Олжас Бектенов, передаёт BaigeNews.kz .

Согласно документу, в настоящее время питание военнослужащих организовано в соответствии с нормами продовольственных пайков и рационов, разработанными совместно с Казахской академией питания. Однако, как уточняется, методика расчета стоимости пайка требует актуализации с учетом текущих экономических условий.

Для этого при Минобороны была создана межведомственная рабочая группа, в которую вошли представители заинтересованных госорганов, включая Минфин, МВД, МЧС, КНБ, СГО, а также Национальную палату предпринимателей "Атамекен". Основная задача группы — пересчитать стоимость пайка с учетом статистических изменений 2023–2024 годов и выработать единый подход к расчету с возможным переходом на систему самообеспечения.

"Также рассматривается внедрение механизма, который позволит корректировать стоимость пайка в соответствии с уровнем инфляции и ростом цен. Кроме того, планируется усилить контроль за организацией питания со стороны общественных организаций", - говорится в документе.

Как подчеркнул премьер, любые изменения будут реализовываться с учётом экономической ситуации и возможностей республиканского бюджета. Вопрос остаётся на контроле Правительства.