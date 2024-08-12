"Стоим по 15 лет": в Павлодаре очередники на социальное жилье не могут дождаться квартир

Более 16 тысяч человек стоят в очереди на получение жилья в Павлодаре. В списках сироты, многодетные семьи, инвалиды, неполные семьи. При этом горожане жалуются, что ждут квадратные метры годами и с разочарованием смотрят в обновленные списки, ведь в них положение очередников особо не меняется. Тем временем в областном центре поэтапно застраивают новый микрорайон. Корреспондент BaigeNews.kz проанализировал ситуацию с социальным жильем в городе.

Павлодарка Рита Лисуненко встала в очередь на жилье в 2014 году по категории "неполная семья". Признается, когда подавала документу и подумать не могла, что выдача квадратных метров настолько затянется. Изначально была в списках на месте ближе к 5 тысячам, на сегодня 1 488-я. Говорит, готова на любые варианты, лишь бы не платить за съем, но кругом отказы.

"Сколько можно ждать? Вот эти полторы тысячи, где я стою, я еще буду ждать лет 10-11. Я пробовала на программы встать, тоже не прошла конкурс. Домов очень много за 10 лет построили, даже счет не скажу. Я даже элементарно смотрю на новый микрорайон "Достык", сколько там стоит домов. Вот недавно сдавали три дома, программа, конкурсы, на 10 человек сдвинулась очередь. Я платежеспособная и прошу, дайте мне тогда ипотеку, раз очередь не двигается, но нет, тоже не дают. Сейчас я снимаю квартиру за 100 тысяч тенге. 70 тысяч сам съем плюс коммунальные услуги, а могла бы эти деньги платить за свое жилье", - жалуется павлодарка Рита Лисуненко.

Стоять в очереди 10 лет для павлодарцев не предел. Кымбат Камбарова уже в списках 17 лет. Будучи также из числа "неполная семья" за эти год у нее выросла дочь. Вместе с ней женщина скитается по съемным квартирам. Платит 90 тысяч тенге за аренду. К тому же, она имеет инвалидность.

"У меня с нового года 246-я очередь, через три месяца посмотрела, стала 245-й, вот на днях посмотрела, там уже 244. Там продвинулось на один-два человека, от силы. Куда это годится? Сколько будем ждать, сколько терпеть нам еще? Я еще в последнее время себя плохо чувствую, болею. Дочка есть, хоть пускай ей квартира останется, сама будет оплачивать", - говорит Кымбат Камбарова.

Распределением жилья между очередниками в Павлодаре занимаются в отделе жилищных отношений. Здесь признают, движение по спискам может быть не заметно. В 2023 году, к примеру, вовсе не выдавали квадратные метры. Финансирование поступило лишь к середине года, на них выкупили квартиры у частных застройщиков и в начале 2024-го раздали ключи очередникам. После весной сдали в эксплуатацию целый дом и тоже сразу стали распределять. Но как показывает практика этого мало.

"По Павлодару у нас очередность составляет 16 019 человек. Распределение жилья было в марте. Предоставлено 198 квартир социально-уязвимым слоям населения: сиротам 50 квартир, многодетным семьям, у кого имеется статус "Алтын алқа", "Күміс алқа", мать-героиня, таким гражданам было предоставлено 55 квартир и оставшиеся 93 квартиры были предоставлены социально-уязвимым слоям населения. Это общий список, где находятся лица с инвалидностью, неполные семьи, семьи, воспитывающие ребенка-инвалида, лица, страдающие тяжелыми формами заболеваний и так далее. До конца года планируется предоставление жилья в микрорайоне "Достык" 6-подъездный дом. На сегодняшний день число квартир пока неизвестно, дом в эксплуатацию еще не введен", - сообщила главный специалист отдела жилищных отношений города Павлодара Айнура Шукеева.

Распределение жилья ведется следующим образом. В первую очередь рассматривают сирот. Им из общего числа отдают не менее 20 процентов новых квартир. Следом за ними по значимости идут многодетные семьи, которым также положено не менее 20 процентов. Причем это число решением жилищной комиссии могут и увеличить. А уже то что остается, распределяют между всеми остальными.

В уменьшении очередности помогает инвентаризация. Ее как раз сейчас ведут. При проверке могут выяснить, что кто-либо из очередников, к примеру, уже не работает на госслужбе или вовсе переехал на постоянное место жительства в другой город и из павлодарских списков должен выбыть. Играют роль и различные государственные ипотечные программы.

"Есть ипотечные программы только для очередников. Это "Шанырак" и "Бақытты отбасы". Четыре дома были сданы по данной программе в микрорайоне "Сарыарка", сейчас идет проверка платежеспособности через "Отбасы банк". Как они проверят, направляют к нам в акимат для дальнейших действий. Это заключение договора купли-продажи, для заказа технических паспортов, чтобы определить точную сумму по ипотеке. Такие программы помогают снизить очередь. Плюсы этих программ для очередников, которые не хотят ждать. Они приобретают жилье и уходят со списка. Это движение заметно для тех, кто только встал в очередь", - добавила Айнура Шукеева.

В 2024 году в Павлодаре впервые запустили региональную ипотечную программу "Ертіс жастары". Участвовать в ней смогли молодые специалисты, среди которых также оказались и очередники, к примеру, из числа учителей. Но, конечно, ситуацию она сильно тоже не подправила. Денег хватило лишь на 38 заявок.

Работа специалистов отдела жилищных отношений, напрямую связана с выполнением задач сотрудниками отдела строительства. Они занимаются возведением домов, которые впоследствии могут направить на ипотечные займы или распределить между социально-уязвимыми гражданами.

"По городу Павлодар за счет бюджетных средств продолжается стройка в микрорайоне "Достык". У нас в этом году предусмотрено строительство 5 домов на 508 квартир. Из них один дом на 112 квартир мы уже ввели в эксплуатацию. До конца года мы еще два дома планируем ввести на 280 квартир. Оставшиеся два дома на 216 квартир будут переходящими на следующий год", - сообщил заместитель руководителя отдела строительства города Павлодара Абылай Мушкенов.

По информации отдела строительства в 2023 году завершили стройку пяти высоток в микрорайоне "Сарыарка", но вселились туда переселенцы из снесенных ветхих домов Алюминстроя, остальное распределили между ипотечниками.

Кстати, одноподъездный дом в 9 этажей бюджету в среднем обходится в 800 миллионов тенге. А вот на проектирование уходит много времени. В среднем от полугода до года. В планах возведение десяти многоэтажек и чиновники надеются получить документы минимум по трем высоткам, чтобы начать их строительство в 2025 году.

На финансирование масштабных проектов по жилью выделяются средства в том числе, из областного бюджета. Но в управлении экономики и бюджетного планирования рассказали, в 2024 году денег на строительство социального жилья не направляли. Зато в помощь решения проблемы очередников появилось новое направление.

"Нам выделили целевые трансферты на покупку нового жилья для социально-уязвимых категорий населения. Это арендное жилье без права выкупа. Это целевой трансферт, его разделили по всем городам и районам, в том числе в Павлодаре. Должны покупать именно новое жилье, оно пойдет в коммунальный фонд. Есть второе направление. 12 миллиардов 800 миллионов тенге выделили на выпуск государственных ценных бумаг на приобретение также нового жилья с правом последующего выкупа. Нам разрешили выпустить облигаций на 815 квартир. Они также распределены между городами и районами, в Павлодаре порядка 480 квартир должны купить в этом году", - сообщила руководитель управления экономики и бюджетного планирования Ирина Назарчук.

Третье направление, отметил главный финансист Павлодарской области, уже всем известное, - деньги на кредитное жилье. Их выделают на застройку, возводят многоэтажки, а потом продают по ипотеке через "Отбасы банк" и таким образом возвращают средства обратно в бюджет.

Кстати, ведется в Павлодаре и частная застройка, но она очередникам не подходит из-за высокой стоимости квадратного метра, которая достигает 400 тысяч тенге. При этом на сегодня в социальном доме цена 261 тысяча тенге за квадрат.