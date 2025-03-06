Сейчас резервуары расположены всего в 500 метрах от села. Накопители оказались переполнены. Сточные воды затопили дворы, пострадал скот. А на улице появилось жуткое зловоние.

"Утром всё было чисто. Спустя время смотрю, а весь двор в вонючей воде из септика. Поток был сильный", - рассказала жительница села Узынагаш Айбаршын Асанова.

"Две улицы затопило. Мы брали воду из скважин, но и она оказалась грязной. Теперь даже питьевой воды нет, кругом стоит зловоние, септики переполнены. Говорят, будут опрыскивать хлоркой, но не думаю, что это поможет", - возмутился житель села Узынагаш Кайрат Бейсенбаев.

Местные службы почти сразу приступили к ликвидации аварии и укреплению защитных сооружений. Привлечены представители коммунальных служб и спасателей, а также задействовано около 10 единиц спецтехники.

"Ведутся работы по снижению воды в верхней части водоёма и реконструкции канализационной системы. Как только все эти работы завершатся, проблема затоплений будет решена окончательно", - сообщил аким Жамбылского района Нурлан Ертасулы.

По словам чиновников, перенос канализационной системы за пределы населённого пункта начнётся в следующем году. Пока для слива сточных вод будет выделено 100 гектаров земли возле автотрассы Алматы-Бишкек.