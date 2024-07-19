СТО загорелось в Таразе

Таразские спасатели ликвидировали пожар на СТО, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны. Инцидент произошёл накануне, 18 июля, по улице Сейфуллина.

В результате пожара повреждён один автомобиль. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня.