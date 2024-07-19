СТО загорелось в Таразе
Сегодня, 09:41
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Сегодня, 09:41Сегодня, 09:41
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Таразские спасатели ликвидировали пожар на СТО, передаёт BaigeNews со ссылкой на МЧС нашей страны. Инцидент произошёл накануне, 18 июля, по улице Сейфуллина.
В результате пожара повреждён один автомобиль. Благодаря слаженным действиям огнеборцев удалось предотвратить распространение огня.
"Пожар ликвидирован за 20 минут с момента поступления вызова. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается", - говорится в сообщении.
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