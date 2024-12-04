Сто ям для будущих могил напугали жителей Кокшетау

На мусульманском кладбище в Кокшетау заранее выкопали около сто ям для будущих покойников, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Некоторые из вырытых могил успели продать по 150 тысяч. Подготовленные к погребению места шокировали горожан, которые говорят, что выкопанная могила – это желание смерти.

Часть горожан считают, что подготовленные заранее могилы существенно облегчают похоронные хлопоты семье усопшего. В 40-градусные морозы на севере страны земля сильно промерзает и превращается в камень. Копать в таких условиях крайне сложно.

Представители духовенства призывают проявить терпение и отнестись с пониманием. Имамы уверяют, что выкапывать могилы заранее на долгую зиму приходилось и прежде. Такова необходимость в суровом северном климате.

"Уже второй год на этом кладбище выкапывают могилы осенью. Это связано с тем, что в последние годы из-за того, что мало снега, земля промерзает вглубь до полутора метра. Были случаи, когда 3-4 дня не могли похоронить человека из-за того, что не могли вырыть могилу в промёрзшей земле", – сказал наиб-имам мечети "Науан Хазрет" Улан Беркимбайулы.

Из-за спора в обществе заготовленные на будущее ямы всё же решили зарыть. По примерным подсчётам, этих мест захоронения хватило бы до весны.