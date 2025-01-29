  • 29 Января, 05:52
  • BAIGENEWS

Сто студентов из Астаны прошли обучение в Южной Корее

Претенденты на обучение в Южной Корее должны пройти конкурсный отбор.

Сегодня, 04:37
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акимат Астаны Сегодня, 04:37
Сегодня, 04:37
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Фото: акимат Астаны

Около 100 казахстанских студентов освоили тонкости рабочих специальностей в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В 2004 году в институте технологии и образования в Сеуле, Корея, был подписан меморандум о стажировке студентов столичных университетов и колледжей. Там молодые специалисты страны получают знания и опыт работы по рабочим специальностям: автоматмеханик, сварщик, повар, швея, парикмахер. За 20 лет около 100 студентов страны отправились за границу, освоили тонкости рабочих специальностей Кореи и получили специальные свидетельства о прохождении стажировки", – сообщили в акимате Астаны

Отмечается, что благодаря этому сотрудничеству и накопленному опыту молодые казахстанцы улучшили свои навыки, открыли свой бизнес на родине.

В 2024 году три студента колледжа Астаны получили образование по специальности "парикмахерское дело". В настоящее время они работают в этой сфере в Казахстане.

Обучение студентов по данной программе осуществляется путём собеседования на конкурсной основе. Комиссия выберет подходящих участников по данной программе. Главным критерием конкурсного отбора считается свободное владение английским и корейским языками, желание в будущем работать по выбранной специальности.

"Управление образования города Сеула обеспечивает стажёров билетами в обе стороны, обучением (учебники, материалы, экскурсии), общежитием, питанием, медицинским обслуживанием и страхованием", – сообщили в акимате Астаны.

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