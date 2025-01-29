Около 100 казахстанских студентов освоили тонкости рабочих специальностей в Южной Корее, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

"В 2004 году в институте технологии и образования в Сеуле, Корея, был подписан меморандум о стажировке студентов столичных университетов и колледжей. Там молодые специалисты страны получают знания и опыт работы по рабочим специальностям: автоматмеханик, сварщик, повар, швея, парикмахер. За 20 лет около 100 студентов страны отправились за границу, освоили тонкости рабочих специальностей Кореи и получили специальные свидетельства о прохождении стажировки", – сообщили в акимате Астаны

Отмечается, что благодаря этому сотрудничеству и накопленному опыту молодые казахстанцы улучшили свои навыки, открыли свой бизнес на родине.

В 2024 году три студента колледжа Астаны получили образование по специальности "парикмахерское дело". В настоящее время они работают в этой сфере в Казахстане.

Обучение студентов по данной программе осуществляется путём собеседования на конкурсной основе. Комиссия выберет подходящих участников по данной программе. Главным критерием конкурсного отбора считается свободное владение английским и корейским языками, желание в будущем работать по выбранной специальности.