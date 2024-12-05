Сто школьных автобусов собираются закупить власти Алматы

В Алматы на сессии маслихата будет рассмотрен проект бюджета на 2025–2027 годы, который включает финансирование закупки дополнительных автобусов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу маслихата.

Программа "Школьный автобус", впервые запущенная в Алматы в 2023 году по поручению акима Ерболата Досаева, продолжает расширяться. В этом году в рамках ее второго этапа было приобретено 100 автобусов, которые теперь перевозят более 9 тысяч учеников в 51 школе.

Всего в рамках проекта на сегодняшний день насчитывается уже 200 автобусов.

"В 2025 году планируется закупить еще 100 автобусов. Они будут выходить на маршруты по мере поступления заявок от школ, в которых обучаются дети из отдаленных и труднодоступных районов города", - отмечено в сообщении.

Ранее стало известно, что новые автобусы вышли на маршруты в Астане.