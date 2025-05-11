СТО с автомобилями горело в Алматы, пламя едва не охватило кафе
В Алматы пожарные ликвидировали возгорание на станции техобслуживания — огонь мог перекинуться на кафе.
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11 мая в 14:54 в экстренные службы Алматы поступил вызов повышенного ранга: в Алатауском районе, в микрорайоне Ақбұлақ, произошло возгорание на станции технического обслуживания по адресу проспект Рыскулова, 139в, передаёт BaigeNews.kz.
Всего через 6 минут на место прибыли первые пожарные расчёты. Было установлено, что внутри СТО горят металлические стеллажи и автомобиль — общая площадь пожара составляла около 10 квадратных метров.
Спасатели немедленно приступили к тушению, задействовав несколько пожарных стволов. Водоснабжение было обеспечено бесперебойно — ближайший гидрант находился всего в 80 метрах от места происшествия.
Благодаря слаженным действиям огнеборцев, в 15:39 возгорание было полностью ликвидировано. Силы и средства, привлечённые по повышенному рангу, получили отбой. Особо подчёркивается, что действия пожарных предотвратили возможное распространение огня на находящееся поблизости кулинарное заведение, что могло привести к гораздо более серьёзным последствиям.
Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет. Причины возгорания устанавливаются.
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