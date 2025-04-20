В Алматы поздравили участницу Великой Отечественной войны Любовь Николаевну Горковскую со 100-летием, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минобороны РК, юбиляршу навестили сотрудники местного управления обороны, ветераны Вооружённых сил и представители общественной организации "Ветераны Вооружённых Сил". От имени министра обороны Любови Николаевне вручили поздравительный адрес и памятные подарки.

"Мы благодарны вам за мужество, силу духа и огромный вклад в Великую Победу", — отметил полковник в отставке Толеген Мустафин.

Любовь Николаевна родилась 20 апреля 1925 года в Луганской области. В 1943 году добровольно ушла на фронт. После курсов связи она служила в составе 6-го полка пехотно-стрелковой дивизии Первого Украинского фронта. Прошла тяжелые бои под Харьковом, пережила окружение, участвовала в освобождении Севастополя, Белоруссии и стран Прибалтики.

За отвагу и службу Родине она была награждена орденами Отечественной войны I и II степени, а также медалями.

После войны Любовь Николаевна работала в системе образования. В 1946 году вместе с мужем переехала в Казахстан, где продолжила трудовую деятельность и воспитала двоих детей.

Сейчас, несмотря на возраст и ухудшение здоровья, ветеран не остаётся без внимания. Военнослужащие регулярно навещают Любовь Николаевну и оказывают ей поддержку.