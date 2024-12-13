Пожар на станции техобслуживания произошёл в столичном районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.

По прибытии сил МЧС установлено, что произошло возгорание двух боксов и одного легкового автомобиля, находящегося внутри СТО.

Пожарными из горящего строения в безопасное место эвакуирован автомобиль, а также три газовых баллона.

Огонь ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.