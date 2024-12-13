СТО и машина сгорели в Астане
Из горящего строения вынесли три газовых баллона.
Сегодня, 19:17
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Сегодня, 19:17Сегодня, 19:17
177Фото: baigenews.kz
Пожар на станции техобслуживания произошёл в столичном районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.
По прибытии сил МЧС установлено, что произошло возгорание двух боксов и одного легкового автомобиля, находящегося внутри СТО.
Пожарными из горящего строения в безопасное место эвакуирован автомобиль, а также три газовых баллона.
Огонь ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.