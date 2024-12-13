  • 13 Декабря, 21:01
  • BAIGENEWS

СТО и машина сгорели в Астане

Из горящего строения вынесли три газовых баллона.

Сегодня, 19:17
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
baigenews.kz Сегодня, 19:17
Сегодня, 19:17
177
Фото: baigenews.kz

Пожар на станции техобслуживания произошёл в столичном районе Сарыарка, передаёт BaigeNews.kz.

По прибытии сил МЧС установлено, что произошло возгорание двух боксов и одного легкового автомобиля, находящегося внутри СТО. 

Пожарными из горящего строения в безопасное место эвакуирован автомобиль, а также три газовых баллона. 

Огонь ликвидирован на площади 60 квадратных метров. Пострадавших нет.

Самое читаемое

Наверх