Сто человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

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Комитет санитарно-эпидемиологического контроля страны обновил статистику по СOVID-19 за сутки, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее сообщалось о 146 заболевших.

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Всего в стране подтверждено 1 392 505 случая, из них:

в городе Нур-Султан – 21,

в городе Алматы – 13,

в городе Шымкент – 0,

в Акмолинской области – 6,

в Актюбинской области – 6,

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области – 2,

в ВКО – 0,

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области – 0,

в ЗКО – 10,

в Карагандинской области – 15,

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 11,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области – 2,

в Павлодарской области – 2,

в СКО – 4,

в Туркестанской области – 3.

Между тем, за сутки в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекци. Всего в стране выздоровело 1 365 128 человека от COVID-19.