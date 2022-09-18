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pixabay.com Сегодня, 08:26
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Фото: pixabay.com

Сто человек заболели коронавирусом в Казахстане за сутки

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля страны обновил статистику по СOVID-19 за сутки, передаёт BaigeNews.kz.

За минувшие сутки зарегистрировано 100 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Днём ранее сообщалось о 146 заболевших.
⠀ 
Всего в стране подтверждено 1 392 505 случая, из них: 

в городе Нур-Султан – 21, 

в городе Алматы – 13, 

в городе Шымкент – 0, 

в Акмолинской области – 6, 

в Актюбинской области – 6, 

в Алматинской области – 0,

в Жетысуской области - 0,

в Атырауской области – 2, 

в ВКО – 0, 

в Абайской области - 0,

в Жамбылской области – 0, 

в ЗКО – 10, 

в Карагандинской области – 15, 

в Улытауской области - 4,

в Костанайской области – 11, 

в Кызылординской области – 1, 

в Мангистауской области – 2, 

в Павлодарской области – 2, 

в СКО – 4, 

в Туркестанской области – 3. 

Между тем, за сутки  в Казахстане 577 человек выздоровели от коронавирусной инфекци.  Всего в стране выздоровело 1 365 128 человека от COVID-19.

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#коронавирус
Сегодня, 08:26
55
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