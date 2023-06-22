Стипендию "Болашак" присудили 182 казахстанцам

Заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом состоялось в Акорде под председательством госсоветника Ерлана Карина, передаёт BaigeNews.kz.

Решением комиссии стипендия "Болашак" присуждена 182 казахстанцам. Из них 149 человек пройдут обучение в магистратуре, семеро - в докторантуре, а также 26 человек будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

62 процента стипендиатов пройдут обучение по естественно-техническому блоку, оставшиеся 38 - по общественно-гуманитарному блоку.

Также члены комиссии рассмотрели вопрос о присуждении грантов учёным для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии гранты присуждены 328 казахстанцам.

Приём документов для получения стипендии "Болашак" продлится до середины сентября, для участия в конкурсном отборе по программе научных стажировок - до середины октября.