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akorda.kz Сегодня, 19:18
144
Сегодня, 19:18
144
Фото: akorda.kz

Стипендию "Болашак" присудили 178 казахстанцам

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Решением комиссии стипендия "Болашак" присуждена 178 казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Спендианты пройдут обучение в магистратуре, докторантуре, резидентуре, а также будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

В ходе заседания обсуждены вопросы исполнения поручений президента по переориентированию программы "Болашак".

В рамках поручения главы государства преобладающее большинство из стипендиатов пройдут подготовку за рубежом по направлениям инженерно-технического профиля.

По итогам заседания Ерлан Карин дал поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак".

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#болашак #стипендия #образование
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:18
144
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