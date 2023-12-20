Стипендию "Болашак" присудили 167 казахстанцам

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Решением комиссии стипендия "Болашак" присуждена 167 казахстанцам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

131 человек пройдет обучение в магистратуре, четыре – в докторантуре, 32 будут направлены на стажировки в ведущие вузы и производственные центры мира.

65 процентов стипендиатов пройдут обучение по инженерно-техническим специальностям и естественным наукам, оставшиеся 35 процентов – по общественно-гуманитарным дисциплинам.

Также на заседании комиссии рассмотрен вопрос по присуждению стипендии учёным для прохождения стажировок в ведущих научных центрах мира. Решением комиссии стипендии присуждены 481 претенденту.

По итогам заседания госсоветник дал поручения по дальнейшей реализации международной стипендии "Болашак" и программы научных стажировок.