Стипендию "Болашак" присудили 150 казахстанцам

Под председательством государственного советника Ерлана Карина состоялось заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом. Принято решение о присуждении международной стипендии "Болашак" 150 гражданам Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Из общего числа стипендиатов 120 человек будут обучаться в магистратуре, 6 — в докторантуре, а 24 казахстанца пройдут стажировку в ведущих мировых университетах и производственных центрах.

Особое внимание уделено приоритетным направлениям подготовки – более двух третей стипендий распределено по естественно-техническим дисциплинам.

Кроме того, 33 казахстанцам присуждены гранты на научные стажировки в ведущих мировых научных и исследовательских центрах.

Ерлан Карин отметил необходимость тщательного отбора претендентов на научные стажировки в соответствии с установками Послания Главы государства, озвученного 2 сентября. Поэтому на стажировки будут направляться только особо востребованные специалисты по наиболее значимым для экономики направлениям.

В завершение заседания государственный советник дал поручения по дальнейшему совершенствованию процессов реализации международной стипендии "Болашак" и программы научных стажировок, подчеркнув их важную роль в развитии научного потенциала страны.