С 1 сентября 2025 года студентам бакалавриата стипендия повысится до 52 372 тенге, а обучающихся на педагогических и медицинских направлениях – до 84 000 тенге, у магистрантов – 117 098 тенге, у докторантов – 262 500 тенге, передаёт BaigeNews.kz. Обучающимся в интернатуре стипендия будет выплачиваться в размере 94 862 тенге, а в резидентуре – 134 664 тенге.

В случае сдачи экзаменационной сессии на "отлично", у студентов сохраняется возможность получать повышенную стипендию.

Для отдельных категории студентов установлены надбавки к стипендиям. На них имеют право лица с нарушениями зрения и слуха, которые получают высшее или профессиональное, послесреднее, послевузовское образование, установлены надбавка студентам бакалавриата – 94651 тенге, магистрантам – 204921 тенге, докторантам – 459 375 тенге; лицам с инвалидностью или увечьями вследствие ранений, контузий, заболеваний установлены надбавка студентам бакалавриата – 78 558 тенге, магистрантам – 175 647 тенге, интернам – 142 293 тенге; лицам из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей или находящихся под опекой (попечительством). Стипендию повышают на 30%, то есть студентам бакалавриата – 68 083 тенге, магистрантам – 152 227 тенге, интернам – 123 320 тенге.

Кроме государственной, есть президентская стипендия для отличившихся в учебе студентов, победителей олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований, которое назначается по решению ученого совета вуза в размере – 104 744 тенге. К слову, президентскую стипендию могут получать студенты с 3-го года обучения и магистранты со 2-го года обучения. Право на такую стипендию имеют как студенты-бюджетники, так и те, кто обучается на платной основе.

Также в целях реализации поручения Главы государства разработана Единая добровольная накопительная система "Келешек".

Эта мера государственной поддержки предназначена детям Казахстана в возрасте от 5 лет для стабильного накопления финансовых средств до достижения ими 18 лет для оплаты образовательных услуг в стране и за рубежом, включая высшее, а также техническое и профессиональное образование.

Для участия в системе "Келешек" родителям необходимо открыть счет в банках второго уровня и страховых компаниях, являющихся участниками Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС), куда детям, которым в текущем календарном году исполнилось 5 лет будет начисляться стартовый образовательный капитал в размере 60 МРП (в 2025 году составляет 235 920 тенге) и для детей-сирот 120 МРП (471 840 тенге), ежегодную выплату государственной премии в размере 5-7% и инвестиционный доход.

Условием системы "Келешек" является обязательный ежегодный минимальный взнос родителями в размере не менее 12 МРП.

Счета будут застрахованы Казахстанским фондом гарантирования депозитов, а сумма страховых выплат – Фондом гарантирования страховых выплат.

В случае получения государственного образовательного гранта, средства можно использовать на получение послевузовского образования.

Кроме того, накопленные средства можно направить на улучшение жилищных условий и при необходимости передать третьим лицам.

Помимо этого, до 2029 года предусмотрен ежегодный ввод 10 тысяч мест в общежитиях. По итогу 2024 года в стране введено 11 096 мест.

В гг. Астана и Алматы действует проектные фронт-офисы, оказывающие консультационные услуги для студентов страны по своевременному получению мест в общежитиях. Увеличен размер государственного заказа по строительству общежитий за 2024 год в г. Алматы со 144 МРП до 230 МРП, в остальных регионах страны, включая г. Астана со 122 МРП до 195 МРП. Также увеличен размер компенсации за реконструкцию объектов в общежития с 92 МРП – до 182 МРП. Разработан механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) по строительству новых общежитий, включающий себя поэтапное возмещение инвестиционных расходов со стороны государства застройщику и широкое участие субъектов предпринимательства в строительстве и реконструкции общежитий.

Добавим, в 2025 году продолжена выплата компенсаций в период обучения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также молодежи, потерявшим или оставшимся без попечения родителей до совершеннолетия и лицам с инвалидностью 1 и 2 группы, лицам с инвалидностью с детства, детям с инвалидностью за проживание в общежитиях вузов в размере 100 050 тенге.