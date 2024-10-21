Стилист Рогов назвал самую актуальную вещь осенне-зимнего сезона

Российский стилист Александр Рогов в своём Telegram-канале показал самую модную вещь сезона и рассказал, с чем её носить, передаёт BaigeNews.kz.

"Бохо стиль с подачи нового креативного директора бренда Chloe Чемены Камали переживает второе дыхание, поэтому предлагаю вдохновиться стилем главной героини фильма "Почти знаменит" Пенни Лейн. Любимым предметом гардероба Пенни было пальто-дубленка с мехом - оно стало одной из самых горячих вещей этого сезона!" - написал стилист.

Стилизовать культовые дубленки он предлагает по-разному.