25 қазан Республика күні
  • 22 Октября, 00:11
  • BAIGENEWS

Стилист Рогов назвал самую актуальную вещь осенне-зимнего сезона

Вчера, 22:49
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
t.me/rogov24 Вчера, 22:49
Вчера, 22:49
171
Фото: t.me/rogov24

Российский стилист Александр Рогов в своём Telegram-канале показал самую модную вещь сезона и рассказал, с чем её носить, передаёт BaigeNews.kz.

"Бохо стиль с подачи нового креативного директора бренда Chloe Чемены Камали переживает второе дыхание, поэтому предлагаю вдохновиться стилем главной героини фильма "Почти знаменит" Пенни Лейн. Любимым предметом гардероба Пенни было пальто-дубленка с мехом - оно стало одной из самых горячих вещей этого сезона!" - написал стилист.

Стилизовать культовые дубленки он предлагает по-разному.

"Носите их с джинсами, мужскими брюками, трениками и мягким обтягивающим трикотажем! Вдохновляйтесь и практикуйте!" - заключил Рогов.

Самое читаемое

Наверх