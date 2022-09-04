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Стихийные бедствия: аномальные лесные пожары в мире за последние годы
На Земле ежегодно повреждаются огнем более 340 млн га природных территорий, включая леса. Наибольшие площади ежегодно сгорающих лесов были зафиксированы в Австралии, Турции, США и многих других странах, передаёт BaigeNews.kz.
Лесные пожары в Европе в 2022 году
В июле текущего года аномальные лесные пожары охватили Европу.
В Португалии, Испании, Греции и на юго-западе Франции тысячи спасателей пытались противостоять бушующему огню. Тысячи людей были эвакуированы, а несколько сотен скончались из-за последствий жары, сообщало BBC.
Работу пожарных осложнял тот факт, что температура во многих из охваченных огнем районов превышала 40 градусов Цельсия.
Нынешним сверхвысоким летним температурам в Европе и соседних странах предшествовала очень сухая зима, подготовившая идеальные условия для распространения огня. В результате, в июле пожары охватили лесные участки во Франции, Испании, Италии, Хорватии, Греции, Турции и Марокко.
Ученые отмечают, что в последние годы заметно участились природные катаклизмы, связанные с экстремальной погодой.
Периоды жары стали более регулярными, более интенсивными и более длительными из-за климатических изменений, вызванных деятельностью человека.
Лесные пожары в США этим летом
Экстремальная жара в США привела к лесным пожарам в Калифорнии.
Крупный лесной пожар вспыхнул 22 июля, в Калифорнии недалеко от национального парка Йосемити, где под угрозой оказались уникальные гигантские секвойи.
Пожар, охвативший более 2650 гектар, уже уничтожил десять и нанес ущерб пяти хозяйствам. По данным Департамента лесного хозяйства и противопожарной защиты Калифорнии, по состоянию на субботу, 23 июля, огонь был локализован на 0%.
В последние годы Калифорния и другие районы на западе США страдают от мощных и быстро распространяющихся лесных пожаров, вызванных многолетней засухой и изменением климата.
Лесные пожары в Турции в 2021 году
Масштабные пожары начались 28 июля в малонаселенном районе в 75 км к востоку от Антальи. К 29 июля пожар добрался до посёлка Караоз к северу от города. К этому времени жертвами пожаров стали 3 человека, тысячи людей были эвакуированы, пожар распространился на семь регионов страны.
Позже лесные пожары охватили большую часть южной части турецкого Средиземноморья.
31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил пострадавшие от пожаров регионы страны в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин и Османийе зоной бедствия.
К 31 июля были взяты под контроль 88 лесных пожаров. Продолжалось тушение десяти пожаров в провинциях Адана, Анталья, Мугла, Мерсин, Османие. К 1 августа были взяты под контроль 107 лесных пожаров. Продолжаются пять пожаров в провинциях Анталья (районы Манавгат, Гюндогмуш) и Мугла (Мармарис, Кёйджегиз, Миляс)
Лесные пожары в Турции — ежегодное явление, а 2021 год особенно благоприятен для появления новых очагов возгорания. Так, май 2021 года стал самым жарким маем в Турции за последние 50 лет, кроме того, отмечалась засуха
Лесные пожары в Австралии в 2019 году
Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября 2019 года. Огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента, а также ряд районов на юге страны. Ликвидировать и даже взять под контроль очаги возгорания пожарным не удавалось более двух месяцев.
Ситуация улучшилась лишь после обильных дождей, прошедших в первой декаде февраля 2020 года, в результате чего очаги возгорания были полностью ликвидированы. Пожары, уничтожившие более 12 млн гектаров леса и ставшие причиной гибели по меньшей мере 3 млрд животных континента, были признаны экологической катастрофой.
Лесные пожары в Сибири летом 2019 года
С конца июля 2019 года в Сибири был зафиксирован резкий рост площади природных пожаров. К 1 августа она превысила 3 млн га. Наиболее сложная ситуация - в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии, там был введен режим ЧС. По решению региональных комиссий несколько сотен очагов в труднодоступных районах тушить не стали из-за экономической нецелесообразности.
Последствия лесных пожаров всегда имеют негативный характер. Неконтролируемое распространение огня наносит не только экономически значимый урон, но и имеет страшные последствия для экологии. Выгорание обширных площадей леса ведёт к радикальному изменению экосистем пострадавшего региона, что в итоге может повлечь за собой непредсказуемый результат.
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